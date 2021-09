Video: pulpito corre bajo el mar

Las redes sociales se han enternecido al ver un video que se ha vuelto viral, pues muestra como un pulpo corre bajo el mar, con sus dos tentáculos, dicho video al parecer fue grabado por un buzo.

El video cuenta con solo 14 segundos que muestra a un pulpito corriendo bajo el agua usando sus dos tentáculos. El usuario en Twitter Baryam compartió este video titulándolo “Pulpo camina sobre arena con dos tentáculos”.

El video del pulpo corriendo bajo el mar ha entretenido a los internautas y ha obtenido alrededor de 42 mil visitas y varios comentarios.

Los comentarios decían:Dios mío, otras formas de vida, como se ven aquí, son conscientes y vivas como nosotros. Su mundo es diferente; pero están vivos; consciente e interactuando con su entorno (sic)" "¿Por qué tener todas esas patas si solo vas a usar dos de ellas? (sic)".

Octopus using two tentacles to walk on sand. pic.twitter.com/85GxvN8Xpj