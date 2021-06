VIDEO: Sujeto irrumpe en casa para intentar violar a estudiante

COLOMBIA.- Un escalofriante video comenzó a circular el 27 de junio en el que se observa cómo un sujeto ingresa a la residencia de una joven con la intensión de abusar de ella.

El video fue compartido por la víctima en sus redes sociales y hasta el momento suma más de 2 millones de reproducciones. Los hechos ocurrieron en el municipio de Apartadó, en el Urabá Antioqueño.

La usuaria de Instagram @Sarita.Quintero relata cómo después de luchar con todas sus fuerzas logró salvarse de lo que pudo haber finalizado en una violación.

"Todo quedó grabado porque yo estaba grabando un video para un trabajo de la universidad... logre salir porque me tiré y lo hale a él por las escaleras. Ayúdenme a que esto no quede impune ya que según tiene trastorno mental y no hay mucho que se pueda hacer", comentó la joven.