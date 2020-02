Video: Tunden en redes a BBVA por comercial con Plastilina Mosh

CIUDAD DE MÉXICO.- Las redes sociales no perdonan y esto ya le quedó muy claro a BBVA.

Hace unos meses, la empresa bancaria cambió su nombre en México como parte de sus políticas globales.

Ahora, en lugar de llamarse BBVA-Bancomer, el banco usa simplemente BBVA.

Sin embargo, en México el cambio no ha sido fácil, pues los usuarios encuentran familiaridad con el antiguo “Bancomer”, que se volvió parte de la identidad del banco.

Ante esto, el banco tuvo una “grandiosa” idea: hacer un comercial “mexicano” para familiarizar al público con el BBVA y que abandonen Bancomer.

Pero las cosas no salieron tan bien, pues el comercial se ha convertido en una burla, tanto por el uso de “Mister P-Mosh”, de Plastilina Mosh, como la insistencia de la compañía por que los mexicanos llamen a la “V” como “UV”, al puro estilo español.

No hay nada más chavoruco que el comercial de Bancomer con Plastilina Mosh pic.twitter.com/qu9ilTXQUC

- Que no me llamo Bancomer, ahora soy BBVA México y ansina' quiero que me digan...

*El Bancomer pic.twitter.com/Iy26DaKZ5V