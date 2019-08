Video: Un caracol ‘zombie’ se ha vuelto popular en Facebook

Agencia

TAIWÁN.- Un turista captó un caracol "zombie", en un paseo en Taiwán, el caracol estaba fue infectado con un gusano parásito para hacerlo más atractivo a las aves. En el video se puede apreciar el caracol "zombie" como si pareciera que tiene luces parpadeando dentro de su cuerpo.

El turista es Lin Ruian, mismo que publicó en su cuenta de Twitter el video del extraño caracol, publicó El Debate.

También te puede interesar: Ve el extraño video de un trozo de carne cruda 'zombie'

Ruain dijo que se sintió intrigado por el caracol e investigó si era real, por lo que le dijeron que había sido infectado por un gusano parásito Leucochloriduim paradoxum, el cual se infiltra en los moluscos terrestres y toma el control de las funciones motoras del caracol e invade sus antenas, lo que provoca que se vea de diferentes colores.

This zombie snail. A parasitic worm Leucochloridium has taken over its motor functions and eye stalks, making them into caterpillar mimics so birds will eat them. The worm can then reproduce in the bird's GI tract, eventually transmitting via its faeces 🤯 https://t.co/mP8IrGh21L pic.twitter.com/C2xc83oU54