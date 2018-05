Abuela es 'atacada' por una tubería rota

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En la red circula una grabación obtenida en la ciudad rusa de Barnaúl, en la que se aprecia cómo un géiser de agua sucia surge de repente del alcantarillado y cae sobre una anciana que pasaba a escasos metros.

Según medios rusos, el incidente se produjo el 17 de mayo a consecuencia de la ruptura de una tubería. Las circunstancias de la avería están siendo investigadas, mientras el destino de la mujer se desconoce, publicó el portal RT.

Sin embargo, testigos afirman en las redes sociales que la anciana no sufrió daños y que se encuentra bien. La compañía energética, que realiza servicios en la región, afirma que el agua no estaba caliente y que la transeúnte no pudo sufrir quemaduras.

Una pareja de Staten Island, Nueva York, pensó que una pieza de metal oxidado que estaba detrás de unos árboles en su jardín era una caja eléctrica. Sin embargo, resultó ser una caja fuerte con 52 mil dólares en efectivo, piezas de oro y diamantes. Al ver una nota con una dirección, ellos buscaron a los dueños y devolvieron el"tesoro" que estaba en su hogar.

Matthew y Maria Colonna Emmanuel dijeron que de acuerdo al Departamento de Policía de Nueva York, un robo fue reportado un día después de Navidad en 2011 y lo único que hurtaron fue una caja fuerte, publicó el portal Diario Presente.

Ahora que contactaron al propietario de la caja, Matthew dijo que su vecino "estaba temblando" cuando le dijo que la habían encontrado a salvo. Cuando se les preguntó por qué no se quedaban con el botín, Maria dijo: "Ni siquiera es pregunta. No es nuestra". "La recompensa es karma. Buen karma". agregó Matthew.