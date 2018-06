Buscaba la mejor foto de una cascada y cayó al vacío

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ramjan Usman Kagji, de 35 años, perdió la vida al haberse precipitado desde una de las cataratas de Gokak, un popular destino turístico del estado de Karnataka (sur de la India), mientras buscaba un mejor ángulo para posar en una foto, informó Kolkata 24x7.

La caída de más de 50 metros de altura fue captada en video por un testigo presente en el lugar. En las imágenes se ve al hombre descendiendo hacia la cascada, tras lo cual resbala y cae.

Según algunos testigos, la víctima y sus amigos arribaron al lugar de las cascadas "muy borrachos". "El hombre estaba haciendo acrobacias mientras sus cómplices seguían tomando fotos de su intrépida empresa", comentó un testigo al añadir que después de la caída oyó a los amigos de la víctima decir que "no hubiera perdido la vida si no hubiésemos buscado un mejor ángulo".

Las fuerzas de la autoridad en India aún no localizan los restos del hombre, ya que la profundidad del agua en la zona es muy profunda. Así mismo, un oficial de la Policía local comentó que no se puede afirmar todavía que la víctima haya consumido bebidas alcohólicas hasta que se encuentre el cuerpo y se realice una autopsia.

