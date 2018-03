Aprovecha el tiempo ¡se pinta el cabello en el camión!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Es común encontrar a alguna mujer maquillándose mientras está en transporte público dirigiéndose a su trabajo o a una cita, pero lo que si ha salido de lo normal es hallar a alguien usando el camión como salón de belleza

De acuerdo con Radio Fórmula, a bordo de un autobús de Bogotá, Colombia, fue captada una mujer quien rumbo a su destino y para aprovechar el tiempo de traslado, decidió teñir su cabello, sin importar el fuerte olor que el tinte emite.

El video publicado en la página de Facebook Confesiones Transmilenio, más de 3 mil comentarios en lo que se manifiestan en contra de este tipo de acciones por parte de los pasajeros.

"Definitivamente la gente tiene muchos huevos, no darles pena. Eso se llama falta de cultura y respeto por los demás"; "Y los que se liman y cortan las uñas... Todos son unos inadaptados, es mas jamás he visto a un perro escupiendo, pero los ' disque' humanos, no tienen limites", fueron algunas críticas que recibió la mujer que protagoniza el video.

"Aquí casual aplicándome la tintura en el M51. Ahora Trasmilenio también es sala de belleza", reza la descripción de la publicación.

Hubo quienes bromearon sobre este hecho, comentando que había que sacar el máximo provecho al precio del pasaje, que “el tiempo es oro”, o elogiando la habilidad de la dama para “ponerse bella” en un autobús en movimiento.

Pero también hubo varios que criticaron fuertemente a la mujer por considerar la acción como una falta de respeto hacia los demás pasajeros, tanto por el olor del tinte, que es muy fuerte, como porque en un frenón o movimiento brusco, pudo haber manchado la ropa de alguien más.