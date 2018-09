Mujer con su bebé en brazos protagoniza persecución de película

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una conductora fue detenida en Texas, Estados Unidos, luego de protagonizar una frenética persecución con la policía en la que estuvo a punto de sufrir un grave accidente.

La mujer, que llevaba a su bebé a bordo, intentó huir a toda velocidad cuando una patrulla le marcó el alto en una autopista de la ciudad de San Antonio, informa la prensa local.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la mujer, identificada como Caitlyn Rodriguez, de 29 años, viajaba a más de 160 kilómetros por hora, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad.

Aunque durante la persecución los agentes lograron pinchar una de las llantas delanteras de la camioneta gracias a un dispositivo con púas desplegado en el camino, la mujer continuó su camino varios kilómetros más, hasta que terminó chocando con otro vehículo.

Tras el impacto, Rodriguez bajó de su vehículo y abrió una de las puertas traseras para tomar a su bebé e intentó seguir huyendo a pie.

Metros adelante paró una camioneta cuyo conductor pareció ofrecerle ayuda, pero en ese momento llegó una patrulla y un grupo de agentes acabó por someterla.

Las autoridades texanas informaron que Rodriguez fue arrestada y acusada de varios cargos, incluyendo el de poner en riesgo a un menor de edad, resistirse al arresto y conducir bajo los efectos de sustancias controladas.

Here she is. Caitlyn Rodriguez, sporting the Texas DOC’s “strung out” line for fall... pic.twitter.com/B5qvBikGlm