Video viral: La 'prueba de paciencia' que irrita a todos con su final

AUSTRALIA.- Un video creado para poner a prueba la paciencia de los internautas se ha difundido rápidamente en redes sociales y ha generado reacciones desesperadas en más de un usuario, por lo que se ha vuelto viral.

De acuerdo a RT, la sencilla grabación, obra de la artista australiana Polina Bright, muestra cómo un rotulador pinta de arriba a abajo un rectángulo con la inscripción "mi paciencia". Sin embargo muchos de quienes lo vieron hasta el final se declaran tremendamente irritados.

"Nunca he estado tan enojado por un video", escribió el usuario @Iilqueer en Twitter. Las reacciones de otros internautas no fueron menos furiosas.

