Toca 'Despacito' dentro del metro y es detenido

CIUDAD DE MÉXICO.- En casi todos los países del mundo que cuentan con transporte subterráneo se pueden encontrar esas entrañables figuras que se dedican a compartir música con los viajeros y amenizar el viaje de aquellos que cada día hacen largos trayectos.

A pesar de que algunos viajeros agradecen la presencia de estos músicos callejeros, otros no se muestran tan de acuerdo con ellos ya que aseguran que resultan un poco "molestos".

Tal es el caso de un joven acordeonista que se volvió viral en las redes sociales por tocar 'Despacito', el tema más famoso del puertorriqueño Luis Fonsi en el metro de Toronto, Canadá.

El joven de origen italiano que viajaba entreteniendo a los viajeros del transporte público junto a su hermano fue detenido y multado por las autoridades por versionar este hit para los viajeros.

A pesar de que las autoridades multaron al joven por tocar este tema, los agentes aseguraron que el problema no son los músicos ni las versiones, sino las reglas que dictan quienes pueden tocar o cantar en las estaciones y quien no, además de que el sonido de los acordeones resulta demasiado fuerte para algunos viajeros.

A guy on the subway took out an accordion and stated playing Despacito. Is this fair or foul? I was not particularly pleased at the time... #TTC pic.twitter.com/ORmz5UxUFO