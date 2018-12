Rescatan a león con miedo para bajar de un árbol

Agencia

ARGENTINA.- El reino animal suele ser escenario de insólitas escenas que dejan boquiabierto a miles en Internet y que se viralizan rápidamente tras compartirse en plataformas como YouTube. Sin embargo, se ha hecho tendencia el curioso video protagonizado por un león de gran tamaño que demuestra tener los habituales temores de un pequeño gato.

La escena, captada en Masái Mara, una reserva natural nacional de Kenia situada en el condado de Narok, al suroeste de país, nos deja ser parte del preciso instante en que el 'rey de la selva' queda atrapado en un árbol de considerable altura por su miedo a bajar, con información de El Comercio.

Verás en el video subido a YouTube que el león mira hacia el suelo aparentando no tener la más mínima idea de cómo descender. En cierto momento, llega a romper una de las ramas de la que se sostenía, hecho que no hizo otra cosa que aumentar sus nervios.

Afortunadamente, y luego de varios segundos, el felino parece encontrar el camino para bajar del árbol y da un gran salto que le permite pisar tierra. Ya en el suelo, se reúne con otros dos leones que, según parece, lo estuvieron esperando. El material se viralizó en YouTube y generó diversas reacciones entre los internautas.

El clip viral de YouTube superó en algunos días las 170 mil reproducciones y los 4 mil 'me gusta'. Además, generó una gran cantidad de ocurrentes comentarios.

The Mr. Magoo Of Lions Gets Himself Stuck In A Tree https://t.co/6Zngha9VUW #animals pic.twitter.com/fK91xKVRLf