Video: Religioso quema su ropa mientras da un sermón en transmisión en vivo

REINO UNIDO.- En el Reino Unido, el religioso, Stephen Beach, se encontraba dando un sermón en vivo con su congregación y de forma virtual cuando, de repente, comenzó a quemarse el suéter tras acercarse demasiado a una vela.

'Oh dear, I've just caught fire': British vicar catches fire during online sermonhttps://t.co/lr0zr2kYEh pic.twitter.com/TN92JQ0T9z