VIDEOS: Hackers muestran al mundo la realidad que se vive en una cárcel en Irán

El guardia en una sala de control en la famosa prisión de Evin en Irán se puso en alerta mientras uno por uno, los monitores frente a él comenzaron a parpadear repentinamente y empezaron a mostrar algo muy diferente a las imágenes de vigilancia que había estado viendo.

Otros guardias se reunieron alrededor, sosteniendo sus teléfonos móviles y filmando o haciendo llamadas urgentes.

2

This is the moment that the officials in Evan prison realized that they have been hacked. Hackers have accessed security camera footage from inside Evin where political prisoners are being held, and posted videos of guards beating inmates. pic.twitter.com/ys1prSVqkI