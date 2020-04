Viral: Bola de fuego aparece en el cielo de Inglaterra

LONDRES, Reino Unido.- Una especie de enorme bola de fuego fue vista cayendo en espiral por el cielo en Gran Bretaña.

De acuerdo con información de The Sun, el fenómeno ocurrió en el condado de Cambridgeshire, en el este de Inglaterra y duró unos 20 minutos.

Gerry Underwood, de 55 años, estaba en un bote en los canales de Stretham cuando vio el misterioso objeto alrededor de las de las 20 horas del pasado miércoles.

"No se movía rápidamente en absoluto. Estoy bastante seguro de que no fue un meteorito, porque desaparecen en segundos. Vimos cientos de estrellas fugaces, pero esto definitivamente no era una”, afirmó.

Underwood también destacó el "gran tamaño del objeto" que aterrizó "más allá del horizonte".

La ciencia responde: ¿qué fue la “bola de fuego” en el cielo de Inglaterra?

Los expertos de la National Space Academy explicaron que el “objeto en llamas” posiblemente haya sido un contrail o una estela de condensación: nubes en forma de línea que son producidas por los gases de los motores de los aviones o cambios en la presión del aire.

“Probablemente haya sido un estela de un avión de gran altitud iluminada por la puesta del sol. Debido al bajo ángulo del sol, y al color rojo-naranja, se ilumina mucho más la estela. A medida que el sol desciende, da la sensación de que la estela iluminada se ‘mueve’ hacia adelante, cuando en realidad es sólo el sol ‘acechando’ el rastro. El ‘giro’ en espiral puede explicarse por los vientos de gran altitud que perturban y causan turbulencias. Con la mayoría de los aviones en tierra y cielos despejados, no es sorprendente que este efecto natural haya llamado nuestra atención”, manifestó Sophie Allan, integrante de la National Space Academy, según Cambridgeshire Live.

Chemtrails: una socorrida teoría de conspiración

Las estelas químicas, quimioestelas o chemtrails (en inglés) es una teoría que plantea la creencia errónea de que las estelas de condensación de larga duración dejadas por los aviones son en realidad “estelas químicas” compuestos por agentes químicos o biológicos rociados con fines nefastos no revelados al ciudadanos común.