Viral: Crean memes de Ezra Miller “atacando” a una fan

Ciudad de México.- Ezra Miller está acostumbrado a ocupar los titulares por su forma de vestir, sus personajes o sus posturas frente a ciertos temas; sin embargo ahora su nombre inunda las redes sociales por presuntamente atacar a una fan.

Desde las primeras horas de este lunes circula un video en el que se ve a un chico, quien se supone es Ezra, ser violento con una fan durante la visita que el actor tuvo a Islandia.

En el clip de 15 segundos se observa cómo el intérprete de "Animales fantásticos" bromea con una fan, quien le pide pelear con ella, a lo que él inmediatamente se lanza hacia ella y la tira al suelo.

"Oh, ¿quieres pelea?, ¿quieres pelea?", le dice a la fanática.

Aunque en el video se observa que todo es parte de una broma, las redes sociales se han inundado de comentarios en los que se acusa al actor de "Flash" en "La liga de la justicia" de ser violento.

Aunque se desconoce el origen del video y la real intención de Ezra Miller, en redes sociales la gente ha realizado innumerables memes acerca del incómodo momento.

Wonder if Ezra Miller is a Bojack Horseman fan pic.twitter.com/rjpn3hGAOX

hi ezra miller I really loved you in the perks of being a wa- pic.twitter.com/RjQlk8ZU85