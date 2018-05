Padres demandan a su hijo por no ¡irse de su casa!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con medidas drásticas, los padres de un hombre de 30 años lo han incitado a dejar la casa paterna cuanto antes y le pusieron una demanda para hacerlo. Según documentos de una corte en Nueva York, Estados Unidos, el hombre llamado Michael Rotondo no pagaba renta y tampoco ayudaba con las tareas domésticas.

Para comenzar, sus padres le enviaron una primera carta: “Hemos decidido que debes abandonar esta casa de inmediato”, se leía en la misiva del 2 de febrero, según el expediente en la corte. Rotondo ignoró la petición de Mark y Christina Rotondo, publicó Televisa.

“Quedas desalojado”, le escribieron en otra notificación del 13 de febrero firmada por su madre. “Se iniciará un procedimiento legal inmediatamente si no te vas antes del 15 de marzo de 2018”.

También te puede interesar: ¡No es una película! Videos de Nueva York están impactando la red

Días después, le ofrecieron $1100 dólares para que se mudara y criticaron su comportamiento en otra carta. “Hay trabajos disponibles incluso para aquellos con un historial de empleo pobre como el tuyo. Consigue uno: ¡tienes que trabajar!”.

Cinco cartas después y sin respuesta para el 30 de marzo, estaba claro que Rotondo no tenía ninguna intención de irse, por lo que los padres ya acudieron a una corte del condado de Onondaga, cerca de Syracuse, en el estado de Nueva York.

Este martes se realizó la primer audiencia en la cual Michael le dijo al juez que sabe que sus padres lo quieren fuera de la casa que comparten, pero dijo que como miembro de la familia tiene derecho a seis meses más de tiempo, antes de ser desalojado.

El juez de la Corte Suprema del estado, Donald Greendwood rechazó su respuesta y la calificó de indignante. Y es que de acuerdo con el sitio local de noticias Syriacuse.com, mientras que el juez hizo todo lo posible por convencer a Rotondo de dejar la casa de sus padres, este se negó y dijo que apelará y buscará las vías legales para permanecer en la casa familiar.

Aunque Greenwood también intentó convencerlo de que platicara el caso directamente con los papás, Rotondo se rehusó y dijo que elaborará sus propios argumentos legales.

30-year-old Michael Rotondo is being evicted from his parents' house after receiving five notices. He tells @BrookeBCNN this is not about being a millennial -- he's just doing what's best for him as he fights for partial custody of his son https://t.co/qoK8XWqIPL pic.twitter.com/MTaJMNThxN