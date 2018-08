Arrestan a 'viajero del tiempo' por alertar de ataque espacial

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- 'Será algo tranquilo' es la frase que suelen escuchar y decir muchos fiesteros antes de ponerse la borrachera de su vida. Te tenemos una pregunta ¿qué ha sido lo más loco que has realizado después de ingerir alcohol?

Sea cual sea tu respuesta estamos seguros que nunca has llamado a la policía para decir que vienes del futuro y que necesitas hablar con el presidente para alertar sobre una invasión alienígena.

También te puede interesar: Piden ayuda y no burlas para niño que le gusta My Little Pony

Si, aunque no lo creas esta fue la loca historia que escucharon los agentes de policía de Casper, de acuerdo a lo que publicó el portal del diario Excélsior.

De acuerdo con su relato compartido recientemente, alrededor de las 10:30 de la noche del 2 de octubre, fueron enviados a la residencia de Byant Johnson, ubicada en East 2nd Street, en la ciudad de Wyoming, Estados Unidos.

Ahí el joven les aseguro que venía del año 2048 con el objetivo de alertar a las autoridades y residentes del ataque de extraterrestres.

No conforme con eso, agregó que necesitaba hablar con el presidente para informarle personalmente la situación y que tenía los ojos rojos porque los aliens llenaron su cuerpo con alcohol para impedirle cumplir su misión.

Luego de contar su historia, el joven -aparentemente borracho- fue trasladado a un hospital, donde provocó disturbios en la sala de espera.

De acuerdo con el medio local K2, los resultados de su prueba de sangre mostraron que contenía .136 por ciento de alcohol en su organismo.

Fue detenido por intoxicación en público y disturbios.