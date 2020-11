Viral: "El Charro" Gónzalez llena de vida las redes sociales este Día de Muertos

Fabiola Meneses Elizalde

MÉXICO.- Directo del Más Allá, "El Charro" González regresó a la tierra de los vivos con el único fin de promover la riqueza cultural del país. Su presencia ha sido tan imponente, que ya ha conquistado hasta las redes sociales, como TikTok, donde tiene más de 87 mil seguidores.

"Yo lo hago con muchísimo gusto, es para mí un honor portar este traje, portar la tradición del Día de Muertos, mi bandera, me llena de orgullo a donde voy y que en mí reconozcan a México”.

"Porque hoy mucha gente me conoce a raíz del video que saqué bailando en Reforma, que se viralizó gracias a que varios canales me han compartido, y es muy bonito recibir comentarios no solamente de México, sino de otras partes del mundo, sobre la magia que tiene nuestra cultura y nuestras tradiciones", destacó en entrevista Esteban González, el hombre detrás del personaje.

Todo comenzó como un juego

Aunque su caracterización comenzó simplemente como un juego en 2017, cuando acudió así a disfrutar de la Fórmula 1, ahora ha decidido tomar la influencia que ha obtenido de esto para promover la grandeza cultural del país y su gente.

"Yo quiero seguir hablando de México, de sus lugares, su gastronomía, sus artesanías, su tradición y su cultura, eso es una parte importante. Y la otra será el hablar del Día de Muertos, todo el arte que hay en esta tradición.

"Tenemos una celebración tan profunda sobre la muerte, que es un regalo para el mundo. Hay que compartirla, y por supuesto toda la filosofía que hay detrás de esto. Decía mi amiga Frida: '¡Qué viva la vida!'. A veces se nos olvida y este año nos quedó clarísimo que nada es seguro, hay que disfrutar el ahora, celebrar nuestra vida y honrarla hasta la muerte", destacó.

Apoya causas benéficas

Además de divertirse al generar contenido con bailes y visitas a distintos rincones del territorio, también buscará asociarse a distintas causas y organismos, para alcanzar un impacto positivo con su proyecto.

"Aspiro a ser también un luchador social, me acabo de unir como embajador de DoGood, que es una iniciativa social para apoyar específicamente la alimentación de los niños en zonas vulnerables. Es una causa muy bonita y me quiero unir a muchas más que muevan a la humanidad hacia delante”.

"Porque de eso se trata este proyecto, de aprovechar las oportunidades y los espacios para hacer cosas increíbles que traigan alegría, gozo y felicidad para todos los seres humanos", aseguró.