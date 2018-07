Bomberos salvan a un hombre de un infarto y de ser multado

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Miembros del Departamento de Bomberos y Rescate del condado de Pasco (Florida) respondieron al llamado de un hombre que sufrió un ataque al corazón mientras colocaba hierba nueva en su césped.

Sin embargo, lo curioso es que tras dejar al enfermo en el hospital, los rescatistas regresaron a la casa del hombre para ayudar a concluir el trabajo.

Ante el hermoso gesto, la esposa del paciente, Melissa Work, compartió un texto de agradecimiento en su perfil de Facebook, que ya cuenta con más de 38 mil likes, en el que agradece de todo corazón la labor realizada por esos hombres, y pide que la noticia se difunda como forma de honrarlos.

A team from @PascoFireRescue saved a man who had a heart attack. Then they returned to his home to finish up the sod work he had been doing! I spoke to the man and his wife, who were blown away by this act of kindness. More tonight on @BN9 starting at 5! pic.twitter.com/sUDIg5yK1d