Viral: Fotografías del Zar Nicolás II desnudo impacta a los cibernautas

RUSIA.- Lo que empezó como un proyecto cultural para conmemorar el centenario del fusilamiento de los miembros de la última familia real de Rusia, los Romanov, terminó develando unas imágenes del zar Nicolás II en donde se le ve como Dios lo trajo al mundo, o sea, desnudo.

La cadena RT en colaboración con el Archivo Estatal Ruso, lanzó en 2018 el proyecto #Romanovs100, que contó la historia de la última familia rusa reinante en 4 mil fotografías.

Dos años después del lanzamiento de ese rompecabezas fotográfico a gran escala, que obtuvo varios premios internacionales, algunas de las imágenes, que formaron parte del proyecto, inesperadamente se volvieron virales por su propia peculiaridad.

Se trata de las fotos que muestran al zar Nicolás II nadando desnudo durante un viaje a Finlandia en 1912. Miles de usuarios de Twitter han compartido dichas imágenes, bastante explícitas para aquella época.

Las fotografías empezaron a difundirse en las redes sociales después de que la famosa colorista digital brasileña, Marina Amaral, las publicara en su cuenta de Twitter. El tuit de la artista ahora cuenta con casi 15 mil me gusta.

"Este fue un hallazgo inesperado y juro que ni siquiera estaba haciendo una búsqueda tan específica. Es el zar Nicolás II. Nadando. Desnudo. En [la residencia de] Tsárskoye Selo", comentó Amaral en su publicación, explicando que las encontró gracias al proyecto #Romanovs100.

Los comentarios por parte de los cibernautas no se dejaron esperar, pues hubo quienes quisieron defender la moral del siglo, y a quienes la fotografía les causó admiración e incluso cierta envidia.

"¿Cómo este tipo tiene estos músculos? Estoy muy impresionada", escribió un internauta en un uno de los muchos comentarios que generaron las fotos.

"Apuesto que todos los demás monarcas y emperadores del siglo pasado fueron al gimnasio por vergüenza cuando Nicky publicó estas instantáneas de mejora en su 'feed' de Insta (más tarde eliminadas)", bromeó otro.

