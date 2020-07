Joven escala hasta la ventana de un hospital para dar el último adiós a su madre

La pandemia de Covid-19 ha dejado huella en todo el mundo. Personas y actos que se convierten de simples números en las estadísticas a historias que nos demuestran los verdaderos sentimientos que nos hacen humanos.

Este es el caso de un joven palestino llamado Jihad Al-Suwaiti quien demostró con hechos la importancia que su madre tenía para él, cometiendo un acto temerario que le ha valido el apoyo del mundo.

Su madre tenía Covid-19 y fue internada en el Hebron State Hospital para su confinamiento. Sin embargo esto no detuvo a Jihad Al-Suwaiti quien todas las noches trepaba hasta la ventana de la habitación para estar con ella y no dejarla sola.

Desafortunadamente, la mujer de 73 años de edad murió a causa de coronavirus justo momentos antes que él bajara de la ventana.

El hecho fue dado a conocer por un diario francés Al Nas, tomado a su vez del usuario verificado de Twitter Mohamad Safa, quien publicó la foto de Al-Suwaiti junto con un conmovedor dibujo que representa el agradecimiento y eterno amor de una madre para con la temeridad de su hijo.

En una entrevista para un medio internacional, Suwaiti reveló que varias veces intentó entrar al hospital para estar con su madre, quien además padecía de leucemia.

En las redes sociales, el caso y la imagen de Al-Suwaiti viendo a su madre desde la ventana causaron sentimientos de empatía y sobre todo, de solidaridad para con todos a quienes el Covid-19 ha arrebatado la vida de un ser querido.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs