Dejó su país por amor y él la dejó endeudada

CIUDAD DE MÉXICO.- A veces el amor le juega malas pasadas a las personas que ponen todas sus esperanzas en su pareja, para emprender una vida juntos y prosperar juntos, sin embargo éstos no llegan a hacerse realidad por intromisión de terceros o la ambición de alguno de los novios.

Una mujer escocesa de 60 años, pensó haber hallado al amor de su vida, pero lo único que encontró fue la amargura de la decepción. Diane De Zoysa, originaria de Escocia conoció a Priyanjana, de 26 años, en unas vacaciones por Sri Lanka. Él trabajaba en el hotel donde ella se hospedó, publicó el portal Excélsior.

Cegada por el amor, vendió su casa en Edimburgo y sacó del banco todos sus ahorros. Lo único que deseaba era una vida junto a su novio, que en menos de un año se convirtió en su esposo.

Gastó más de 60 mil dólares para construir una casa para los dos y también le regaló un autobús para que trabajara en la zona, pero Priyanjana fue asesinado por una banda criminal que sabía que tenía dinero a través de Diane. “Ellos lo chantajearon. Les dio algo de dinero, pero ellos querían más y como él no les dio más le dispararon”.

Al quedar sola intentó vender su casa en Sri Lanka, pero sus suegros no se lo permitieron, incluso le pedían pensión por la muerte del hombre.

"Creí que de verdad me amaba, pero obviamente no lo hacía. Todos mis amigos pensaron que era una mala idea, porque realmente lo amaba y quería probarles que estaban equivocados”. Recordó que en cada oportunidad el hombre le pedía dinero e incluso le fue infiel.

Ahora que Diane regresó a Escocia deberá comenzar desde cero. “No tengo nada y todavía debo más de 5 mil dólares en mi tarjeta de crédito. Todavía sigo intentado pagar eso. Es imposible. Tengo que buscar un empleo. No puedo simplemente vivir de mi pensión, no me alcanza. Pero me alegra estar de nuevo en casa".