A los trece años ya es considerada la 'pequeña Mozart'

CIUDAD DE MÉXICO.- Alma Elizabeth Deutscher es una compositora, pianista, violinista y niña prodigio británica de tan solo 13 años. A los seis, compuso su primera sonata para piano. A los siete, su primera ópera, 'The Sweeper of Dreams'. A los nueve, escribió un concierto para violín y orquesta, que estrenó en una actuación en el año 2015. A los diez años completó su primera ópera de larga duración, Cinderella, estrenada en Viena en 2016.

Por todo ello, en una entrevista la definieron como 'pequeña Mozart', aunque ella rápidamente dejo en claro que solo ha habido un Mozart y que ella prefiere ser Alma a un segundo Mozart.

Alma nació en el año 2005. Es hija de la profesora de literatura Janie Deutscher (Stten, de soltera) y el lingüista israelí Guy Deutscher. Ambos músicos amateurs. Ella comenzó a tocar el piano cuando tenía dos años y el violín a los tres. Era capaz de interpretar música antes que balbucear palabras. Así lo contaron sus padres en una entrevista.

En el día a día, es una niña entusiasta a la que le gusta hornear pasteles.

La imaginación es su fuerte y, es posible que de ahí le vengan todas esas melodías que ella misma reconoce que aparecen en su cabeza ya formadas. Ella no sabe de dónde vienen, pero reconoce que lo más complejo es convertirlas en una ópera.

"Cuando trato de obtener una melodía, nunca se me ocurre. Por lo general, me viene cuando estoy descansando o cuando estoy sentada al piano improvisando, o cuando estoy saltando a la cuerda o incluso cuando trato de hacer otra cosa. Cuando alguien me habla o trato de hacer algo escucho esa hermosa melodía", dijo Alma a Daily Mail.

La artista ha dado varios recitales y actuaciones en varios países de Europa, América y Asia. Alma continúa creando, componiendo y preparando sus próximos conciertos.