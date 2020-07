Tuitero presume haber ganado demanda de $450 mil a Office Depot y se viraliza

Cancún.- Un usuario de Twitter encendió las alertas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y puso en tendencia el nombre de Office Depot, tras compartir en su cuenta que había ganado una demanda por haberse clavado grapas en la mano, que habían sido olvidadas en un mostrador de la empresa.

En un tuit, el usuario @lupitodrm, radicado en Mazatlán, Sinaloa y con más de 13 mil seguidores, publicó: “pero bueno, en otras noticias mas felices, los 450 mil pesos de la demanda que le gané a office depot por las grapas que estaban sueltas en un mostrador y se me enterraron en la mano, acaban de llegarme hoy a mi cuenta” (sic).

pero bueno, en otras noticias mas felices, los 450 mil pesos de la demanda que le gané a office depot por las grapas que estaban sueltas en un mostrador y se me enterraron en la mano, acaban de llegarme hoy a mi cuenta :))))) — cap (@lupitodrn) July 4, 2020

La publicación fue hecha a la una de la mañana de este sábado, y hasta las 3:30 de la tarde ya acumulaba más de 13 mil “me gusta” y 664 retuits.

Algunas personas compartieron la historia con leyendas como “qué ganas de ir a Office Depot y clavarme unas grabas en la mano”, otras preguntaban la dirección del establecimiento y hubo quienes, con más seriedad, pedían asesoría sobre el proceso para hacer la demanda en casos similares.

Todo resultó ser una broma

Al ver que su historia había sido tomada en serio, el tuitero compartió:

“cual habrá sido mi error?? la cifra verdad? debi haber puesto 4 millones de dolares pa q no se lo creyeran? o poner que fue en un office depot de holanda? no se pero ojala no termine en facebook esto porque lo va a ver mi mamá”.

Y luego hizo una broma sobre su situación económica y su cuenta bancaria.

ay ya dejen de mencionar al sat en el tuit de los $450 mil, me va a dar mas verguenza que se metan a checar mi tarjeta y vean que tengo 31 pesos — cap (@lupitodrn) July 4, 2020

Finalmente aclaró que no era real, que solo se trató de una broma. Incluso lo aclaró en respuesta a la cuenta oficial de Office Depot que respondió a su tuit para informar que no tenía información sobre alguna demanda relacionada con lo que él publicó.

oigan a los vatos que se engranan y contestan mi tuit poniendo de que “que mantenido” y “mediocre” les contesto como si el tuit fuera enserio pa hacerlos enojar, pero si tu si crees q es enserio y estas esperando q te diga como le hice te aviso que EL TUIT ES DE BROMA OK? PERDON — cap (@lupitodrn) July 4, 2020

USTEDES NO HICIERON NADA SOLO FUE ALGO QUE PUSE A LAS 2 DE LA MAÑANA PENSANDO QUE IBAN A PASAR DE LARGO COMO TODAS LAS TONTERAS QUE PONGO AQUI PERO NO FUE ASI PERDONENME NISIQUIERA HAY OFFICE DEPOT EN MI RANCHO https://t.co/nZQr3JFNPJ — cap (@lupitodrn) July 4, 2020

Mientras tanto, los memes no se hicieron esperar

