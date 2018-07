Quisieron remodelar su baño y hallaron algo tras la pared

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una pareja se llevó una extraña sorpresa al querer renovar el baño de su hogar.Fue al momento de abrir la pared, cuando Alex y Jess Monney encontraron una fotografía de los cónyuges que antes vivieron en la casa y de su mascota, un conejo llamado Cassie, acompañadas de un mensaje.

"Hola! ¡Somos los Shinseki!. Hicimos reparaciones en este baño en 1995. Si usted está leyendo este mensaje, es que también decidió hacer una reparación. ¿Qué es lo que no le gusta de la forma en que lo hicimos nosotros, se cuestionaba la nota.

El conejito también tenía un mensaje

"¡Hola! Soy Cassie, el conejito. ¡Yo también viví aquí! (¡Estoy entrenado para ir a la bandeja!) Voy a ser el próximo Cadbury Bunny [un conejo estrella de la televisión, que anuncia huevos de chocolate]."

Asombrados por el hallazgo decidieron publicarlo en su cuenta de Twitter, post que se hizo rápidamente viral, pero fue eliminado. Sin embargo algunos usuarios tomaron el momento como un gesto “lindo” de parte de los anteriores dueños de la casa.

Incluso se inició una campaña para dar con los antiguos propietarios, aún sin resultados.

En tanto, Jess compartió fotos del baño antes de iniciar las remodelaciones. Los Monney, por su parte, han afirmado que planean continuar la tradición y dejar su propio mensaje en la pared.

If you know me, you know I love house projects. However, even I think I might be a little crazy for kicking off a bathroom remodel 4 weeks before I’m due. Bye bye bathroom! 👋🏻 And sorry in advance for the bathroom remodel updates to come. pic.twitter.com/yCJJN0A0KL