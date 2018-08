Oveja pasa el tiempo saltando en un trampolín

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En YouTube suelen aparecer videos que llaman la atención de muchos usuarios por la particularidad de su contenido. Tal es el caso de esta grabación que rápidamente se volvió viral en la red social porque aparece una oveja brincando en un trampolín.

Bueno, esto ciertamente no es algo que ves todos los días, una oveja ha sido filmada en Nueva Zelanda teniendo el mejor momento de su vida: saltando en un trampolín.

Sí, tal y como acabas de leer. Si creías haber visto todo, en esta nota te darás cuenta que siempre hay algo que nos termina sorprendiendo. Esta vez, todo ocurrió en Nueva Zelanda.

De acuerdo al video compartido en YouTube, una oveja, que estaba en un área verde, vio que habían instalado un trampolín y no dudó en subirse para luego brincar en reiteradas oportunidades.

El animal actuaba con normalidad y aparentemente disfrutaba de su accionar. Si bien había momentos en que se detenía para mirar a su alrededor, luego continuaba saltando como si estuviera acostumbrado a hacerlo.

A Playful Sheep Gleefully Bounces and Down Upon a Backyard Trampoline on a New Zealand Farm https://t.co/2P3vNFKEZL pic.twitter.com/o4K4Kczc5B — Laughing Squid (@LaughingSquid) 13 de agosto de 2018

El video fue publicado en Facebook con la leyenda 'Para aquellos de ustedes que aún no conocen a Bacon ... Aquí está una de sus travesuras. ¿Es así como ejercitas tus ovejas? '

Fue publicado en línea hace una semana y ha sido visto más de 1,5 millones de veces desde entonces, indica Daily Mail. Además al ser compartido en YouTube ya cuenta con más de 100 mil reproducciones y una gran cantidad de cibernautas quedaron impactados al verlo.

Con información de Canal 44 y La Crónica.