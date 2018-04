Lanzan en redes el Lemon Face Challenge, ¿de qué se trata?

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo reto se ha vuelto viral en redes sociales, es para apobay a una buena causa reuniendo fondos para apoyar a la lucha contra el glioma, un tipo de cáncer agresivo. 'Lemon Face Challenge' ha comenzado a circular y a plasmar videos en Internet.

De acuerdo con el portal López Dóriga Digital, el reto consiste en comer una rodaja de limón, grabar en video la reacción que tengas y subirlo a las redes sociales.

El DIPG es un tumor ubicado en la parte inferior del cerebro, en la zona donde conecta con la médula espinal, el cual es prácticamente imposible acceder para removerlo o combatirlo por medio de quimioterapias.

Dicho video ha sido viralizado por figuras del deporte de los Estados Unidos, como Nick Saban, entrenador de futbol americano por la Universidad de Alabama, además del equipo de Los Angeles Dodgers, equipo perteneciente a la Major League Baseball (MLB).

.@wxSpinner89 IDK why I decided to do it but whatEVER... still not as sour as my soul #LemonFaceChallenge 🍋🍋 pic.twitter.com/GNfgWkBQB5 — Blaise Keller (@blaisekellerr) 18 de abril de 2018