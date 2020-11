VIDEO: Werevertumorro pide disculpas tras simular un abuso sexual en TikTok

MÉXICO.- El youtuber mexicano Gabriel Montiel, conocido como "Werevertumorro", ofreció una disculpa en su cuenta de Twitter por el video que subió hace unos días a TikTok, en el que simula un abuso sexual.

Y aquí un tiktok del @werevertumorro haciendo alusión a la violación como si fuera un tema chistoso.



Púdranse si creen que esto es gracioso. A este idiota lo siguen miles de niñxs y esto lo único que provoca es la normalización del abuso.



pic.twitter.com/YCZBcWPXnf — Lady Corrales (@SoyLadyCorrales) November 8, 2020

Su disculpa se da después de que usuarios lo criticaran por hacer apología a la violación, ya que en la grabación de poco más de 30 segundos se le escuchara decir "ando pedísimo", con lo que justificaría y normalizaría la acción.

"Este video es para ofrecer una disculpa a todas las personas que ofendí con el video que subí hace algunos días... fue un error. Mi humor es para hacer reír, para que olviden sus problemas y no para traer recuerdos o traumas, los cuales para nada son buenos", justifica el youtuber en el video.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones al tuit de Montiel son diversas. Algunos de sus seguidores critican que las personas que se sintieron ofendidas por el TikTok pertenecen a la generación de "cristal", que considera que todo está mal y todo les afecta.

No obstante, hubo quienes comentaron que eso no es una broma y que no tiene nada de gracioso reproducir actos como una violación sexual.