Will Smith reaparece y pide disculpas a Chris Rock

Will Smith reapareció con un sincero mensaje de disculpas hacia las personas involucradas en el desafortunado evento de los Oscar 2022, cuando el actor fue invadido por la furia y golpeó en la cara a Chris Rock por un chiste que dijo de Jada Pinkett-Smith.

A través de un video compartido en YouTube, el también productor reveló las razones por las que no se disculpó en tiempo y forma con Rock.

“No me disculpé con Chris en mi discurso de aceptación porque todo estaba borroso, más tarde me acerqué para poder pedirle disculpas pero me dijeron que él no estaba listo para hablar", expresó.

En el metraje que tiene una duración de un poco más de cinco minutos, el protagonista de “En Busca de la Felicidad” aprovechó para disculparse nuevamente, pero esta vez de una manera más reflexionada.

En un video de 5 minutos que subió a su canal de YouTube, Will Smith se disculpó con Chris Rock por el golpe que le dio en la ceremonia de los Oscars. Aquí te lo resumimos ⬇️ pic.twitter.com/YYUh40eAnX — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) July 29, 2022

"Chris, me disculpo contigo, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí, para cuando quieras hablar. Pasé los últimos 3 meses pensando en la complejidad de lo que ocurrió, y puedo decirles que no hay ninguna parte de mí que crea que esa era la manera correcta de comportarme en ese momento", dijo Smith.

La broma de los Oscar que terminó en golpes

Todo comenzó por una broma de Chris Brown sobre Jada Pinkett-Smith, la esposa de Will Smith que pareciera no le causó nada de gracia y relativa a la pérdida de cabello por su enfermedad.

Brown dijo "Jada, te amo. No puedo esperar para G.I. Jane", en referencia a la película homónima sobre una mujer en el ejército.

Evidentemente, a Smith pareciera que le ofendió muchísimo la aparente broma a expensas de su esposa.

Según un video difundido en Twitter, tras el golpe que le dio a Chris Rock, Will Smith parece llorar. Tyler Perry y Denzel Washington parecen tener intenciones de calmarlo hasta que regrese a su asiento.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

Sin embargo, un argumento a favor de que este incidente fue real, es que no es la primera vez que Chris Rock y Will Smith se ven envueltos en una polémica por Jada.

En su discurso al recibir el Oscar por mejor Actuación, Smith se disculpó por sus actos, pero solo se exculpó con sus co-nominados en la categoría y a la Academia, a la que pidió por favor, que lo vuelva a invitar.