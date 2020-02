Yanet García: Hoy esas estrías representan para mi un "Lo lograste"

Cancún.- Yanet García compartió un mensaje de amor propio y aceptación para motivar a más chicas que acepten su cuerpo tal cual es.

A través de su cuenta de Instagram, la regiomontana de 29 años publicó una fotografía en la que aparece luciendo un bikini negro que deja ver las estrías en sus glúteos, además de un mensaje y consejos para las mujeres.