Yo no me voy: Internautas señalan a Jolette con "más votos" que AMLO

Este domingo se llevó a cabo la revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que desató una lluvia de memes por internet.

Twitter es el protagonista en esta ocasión, pues los usuarios más conservadores expresaron sus burlas ante la poca participación de los mexicanos en dicho ejercicio electoral.

Jolette, exparticipante de la Academia, fue recordada a más de una década de su aparición en la televisión mexicana, pues los tuiteros señalaron que -la que fuera recordada como la peor cantante del show- recibió más apoyo del pueblo de México que el propio presidente.

Por supuesto que esto se trata de una sátira en todo sentido y que el único objetivo de esta tendencia es hacerte reír. A continuación te dejamos el contexto de este polémico meme para que te rías aún más fuerte.

Quiero pedir que ya no voten por ella

La cuarta generación de la Academia trascendió en la breve historia de México como uno de los fenómenos más populares de su año. Aquella generación presentó al mundo grandes talentos como Erasmo Catarino o Yuridia. Pero quizá su mayor aporte a la "cultura popular" se trató de uno de los momentos más incómodos en la televisión mexicana, la rivalidad entre Jolette y Lolita Cortés.

En pleno 2022 no es sorpresa para nadie que la ex jurado de la Academia, Lolita Cortés, haya sido únicamente una herramienta para aumentar el rating del programa, pues en varias entrevistas ha revelado que todo se trató de un "show" y que en muchas ocasiones ella no se encontraba cómoda con las cosas que tenía qué decir o hacer.

Los mejores memes de Jolette y AMLO

Tuvo más votos Jolette para quedarse en la academia, que AMLO para quedarse en la presidencia 🤣🤣#RevocacionDeMandato #YoDefiendoAlINE pic.twitter.com/P9duyndvfP — Isaac Banda (@SoyIsaacBanda) April 11, 2022

AMLO 4T MORENA revocación de mandato #RevocacionDeMandato chairos en 2024 fracaso Jolette pic.twitter.com/e2aODI3KdI — simpsoramaMX (@SimpsoramaMx) April 11, 2022

Excelente semana y felicidades Jolette tuviste más votos ..

😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/hHobgEy4Mu — ToñoToño ლ(´ ❥ `ლ) (@Antoniosann7) April 11, 2022

México es Lolita Cortés pidiendo ya no votar por Jolette (AMLO) pic.twitter.com/kPmN6tXXiE — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) April 11, 2022

Pero Jolette tuvo más votos para quedarse en la academia que AMLO ayer 😆😆😆😆 pic.twitter.com/TfAm42L2yS — 🇲🇽 Solo Mike 🇲🇽 (@MikeParkTwt) April 11, 2022