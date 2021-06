Tras 18 de cirugías, youtuber inglés se declara transracial: soy coreano

De transgénero y personas travesti hemos leído mucho pero ¿de un transracial? Así mismo se declaró un conocido youtuber europeo, Oli London, quien declaró que se identifica como coreano no binario.

Oli London se hizo famoso desde 2018, cuando se reveló su transición para cambiar su aspecto a fin de semejarse a Park Jimin, de la banda coreana BTS. En esto ha invertido, hasta hoy, alrededor de 200 mil dólares en 18 cirugías.

Ahora, reveló a sus seguidores que se identifica como coreano.

“Quiero aprovechar este chance para salir hoy, es algo que ha estado en mi mente por mucho tiempo, he estado muy confundido sobre cómo me identifico.