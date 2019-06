En 2 años terminaremos Santa Lucía; trabajamos de noche: AMLO

Érika Hernández

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a los frenos por fallos del Poder Judicial, en dos años estará listo el nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

"Vamos a cumplir y en dos años va a estar terminado el nuevo aeropuerto como lo dijimos y no solo eso, ya empezamos a rehabilitar el actual aeropuerto, las pistas, no se nota de que se está trabajando, porque lo estamos haciendo en la noche", dijo.

Acusó que intereses políticos buscan frenar el proyecto, pero argumentó que no cumplirán sus pretensiones porque aún no hay obras y están a la espera de los estudios de impacto ambiental.

También te puede interesar: Juez ordena frenar Santa Lucía por seguridad aérea

"Sí sabemos que es la estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley, entonces no pueden".

"Aún cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, hay instancias, y lo más que lograrían sería demorar el proyecto, es lo único, además si eso lo lograran tendríamos que informar por qué se detiene y quiénes son, no iban a quedar en el anonimato", dijo.

Aseguró que aunque ya no existe el CISEN, la propia gente le está informando de quiénes son los que interpusieron los amparos.

"Claro que hay interés político y también económico, puedo demostrar qué hay intereses políticos porque pertenecen a organizaciones contrarias a nosotros (quienes presentan los amparos)".

"No va a pasar nada. Los estoy llamando a que se serenen, a que se tranquilicen. Yo les puedo decir, no estamos preocupados, es una campaña mediática", argumentó.

Afirmó que han dado acceso a personal de instancias judiciales que han pedido supervisar si se están realizando obras.