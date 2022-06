¡A jalar que se ocupa! El Bronco sale del hospital y celebra estar en casa

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el "El Bronco", dio a conocer que ya salió del hospital luego de varias intervenciones quirúrgicas y se encuentra en su casa recuperándose.

"Buen día raza, bendito Dios ya estoy en mi casa para iniciar la recuperación. Quiero agradecer a todos ustedes por estar al pendiente de mí y de mi familia, agradecerle a mi esposa todo lo que ha hecho por ayudarme en este trance tan difícil, a mis hijos por estar conmigo siempre dándome ánimos y su amor incondicional” se lee en el tuit del exfuncionario.

A su vez agradeció el apoyo de sus hermanos, madre y equipo de abogados, estos últimos consiguieron que se le quitara a “El Bronco” la prisión preventiva.

“Agradezco también a mis hermanos y hermanas; a mi mamá, que aunque no la he visto pronto lo haré si Dios me lo permite, a mi equipo de abogados, por estar siempre buscando la justicia y por aprovechar su talento y conocimiento para lograr demostrar mi inocencia, y a todos mis amigos y compañeros, que siempre estuvieron conmigo, y lo siguen estando” añadió el excandidato presidencial.

Detalló que desde su hogar estará concentrado en recuperar su salud, por lo que prometió estar activo en las redes sociales, como en los últimos meses después de dejar el cargo de mandatario estatal.

“Así que, sobrinos, ya mero se vienen las retas y pronto seguiremos usando las redes para seguir en contacto, ya con mejores noticias y unos buenos memes. Cuídense y ¡a jalar que se ocupa!", escribió en su cuenta personal”

El exgobernador de Nuevo León salió del hospital Universitario y fue trasladado a su casa en Villa de García donde continuará con la medida cautelar de resguardo domiciliario.

El pasado 11 de junio, una juez de control le retiró la prisión preventiva y dictó como nueva medida cautelar el resguardo domiciliario, dentro del proceso por delitos electorales; seguirá los dos procesos que tiene en su contra, uno por delitos electorales y otro por abuso de autoridad.