“Ninguna en el olvido”: Feministas se manifiestan “tomando el cielo”

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, un grupo de mujeres de la Ciudad de México tomaron el cielo, esto al lanzar un globo tipo zeppelin contra la violencia de género con las leyendas "10 feminicidios diarios" y "Ninguna en el Olvido".

En redes sociales cientos de mujeres están compartiendo diversas fotos del globo en diferentes lugares de la capital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Paula (@maripomartini)

A través de un video compartido por Instagram las feministas expresaron la temática de esta manifestación.

“Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno” se lee en el post de Instagram.

El globo representa la liberación de una sociedad que somete al género, y el cielo representa un espacio sin fronteras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camila Cossio (@_camilacossio)

“Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas, como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte. Volamos porque en las alturas estamos todas. Desde el cielo les hablamos a ellas y les hablamos a ustedes, a todos y a todas. Nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras, existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos: ninguna en el olvido. Como mujeres siempre nos han dicho qué hacer y cómo hacerlo” continúa en el post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Analeine (@analeine_cal_y_mayor)

“Nos dijeron también qué no hacer y cómo no hacer las cosas. Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces también subimos. Subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque allí somos todas” puntualiza el comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ali Lobato (@lobatoali)

Además están difundiendo el hashtag #FeministasTomanElCielo. Asimismo, todas las mujeres comparten la imagen con el texto "Con dolor en el cielo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irasema Fernández (@_irasema)

(Con información de El Universal)

También te puede interesar:

Feministas instalan antimonumento en Glorieta de Colón

Brenda Lozano, escritora feminista nombrada Cultural de México en España

Feministas prenden fuego a fachada del Congreso previo a votaciones