Es histórica, la presidencia de la ministra Norma Lucía Piña: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la ministra Norma Lucía Píña como algo histórico, al ser la primera mujer al frente del Máximo Tribunal.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario expresó que la ministra presidenta lo buscó vía telefónica y él le regresó la llamada.

"Me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo, yo no estaba, pero tan luego me informaron me comuniqué con ella, pues felicitándola sobre todo por ser la primer mujer en la historia, presidenta de la SCJN", agregó.