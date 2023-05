“Monstruo de la Tierra” llega a México repatriado desde EUA

La pieza monumental de la cultura olmeca conocida como el "Monstruo de la Tierra" oficialmente ha sido repatriada desde Estados Unidos y se encuentra ya en camino a Morelos, de donde fue sustraída ilegalmente hace 55 años.

Este viernes, el Canciller Marcelo Ebrard recibió la obra en Denver, Colorado, de parte de la Fiscalía de Nueva York, entidad jurídica que ordenó su devolución tras una denuncia penal presentada por México hace ocho meses.

El Monstruo de la Tierra originalmente provenía de la zona arqueológica de Chalcatzingo, Morelos, y data del preclásico (800-500 a.C.), las autoridades mexicanas lo considera como la repatriación más relevante que ha podido concretarse en la historia reciente.

Ebrard por medio de sus redes sociales compartió fotografías del traslado del monumento en un avión de la Fuerza Área Mexicana, además declaró "También es muy importante por el principio jurídico que establece. Quien posea un patrimonio histórico de nuestro país, a partir de ahora va a tener que demostrar su origen lícito, y si no es lícito el origen, si no lo pueden demostrar, como ha sido el caso en muchísimas ocasiones, pues no la han obtenido por vías legales, entonces eso nos va a permitir hacer más recuperaciones importantes".

Recibí en representación de México el "Portal del Inframundo" pieza importante de la civilización Olmeca, orgullo de México. Fue buscada por el INAH durante 55 años !!! Ha sido una gran victoria para nuestra diplomacia !!

Por su parte el director del INAH, Diego Prieto, dio a conocer que el "Monstruo de la Tierra", de 1.8 metros de alto y 1.5 de ancho y cuyas fauces abiertas representan la entrada al inframundo, será exhibido en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, en el nuevo Museo Regional de los Pueblos de Morelos, posteriormente y después de un tiempo, se han comprometido que regresará definitivamente a Chalcatzingo.

📌#SabíasQue | Conoce más del «Monstruo de la Tierra» o «Portal del Inframundo», el monumento 9 olmeca que representa el rostro de un jaguar con nariz de serpiente y que fue recuperado por @SRE_mx en EE. UU., con la gestión de nuestros consulados.



🇲🇽🤝🇺🇸#MiPatrimonioNoSeVende

Con información de Reforma