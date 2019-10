2 de octubre: Marcha por Tlaltelolco no es para provocadores

Benito Jiménez

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A la marcha programada para este 2 de octubre, a 51 años de los hechos violentos ocurridos en Tlaltelolco, no están convocados los provocadores ni personas encapuchadas, advirtió el líder del Comité 68, Félix Hernández Gamundi.

"No es admisible que un grupo de provocadores cancele ese derecho a manifestarnos, eso de ninguna manera lo vamos a permitir, todo mundo tiene derecho a manifestarse, sin embargo, si les decimos a ellos, que quien quiera sumarse a nuestra manifestación hay dos reglas: es una marcha pacífica y con la cara descubierta", advirtió el sobreviviente del movimiento estudiantil de 1968.

"Quien quiera manifestarse de otra manera esta convocatoria no es para ellos".

Hernández dijo desconocer el plan de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México respecto a los denominados cinturones ciudadanos, sin embargo, advirtió que es obligación de las autoridades garantizar la seguridad de los asistentes a la marcha.

"Es una tarea que corresponde a ellas y tienen que hacerlo porque tienen los recursos", dijo.

En conferencia de prensa, el Comité sostuvo que la marcha para conmemorar a quienes perdieron la vida en el 68 y exigir castigo a los responsables, partirá de Tlaltelolco, y tras su paso por el Eje Central, culminará en el Zócalo, donde están previstos una serie de actividades culturales y una decena de oradores.

Tlaltelolco marcó un hito en la historia: Comité del 68

Hernández Gamundi, ex integrante del Consejo General de Huelga, recordó que los ex líderes del 68 están conscientes de que su reclamo de justicia contra el crimen de lesa humanidad del 68, marca un hito en la historia, pues fue posible avanzar hacia el reconocimiento de que los crímenes de Estado no prescriban, por lo que llamó a las autoridades a castigar a los responsables.

En 2006, resaltó, tres distintas instancias judiciales sentenciaron que en Tlatelolco se cometió un genocidio.

Hubo pruebas suficientes, abundó, para ordenar la aprehensión de varios acusados, junto con Luis Echeverría.

Sin embargo, continuó, el ex Presidente después de dos años en que tuvo su casa por prisión, quedó libre bajo las reservas de ley.

Ante este escenario urgió a la Fiscalía General de la República a retomar la investigación.