30 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio

La Fiscalía General de la República (FGR) ha cerrado la investigación sobre los presuntos actos de tortura contra Mario Aburto, el asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Según las autoridades, Aburto no proporcionó información lo suficientemente clara y precisa para respaldar sus afirmaciones de tortura durante su detención.

Sin embargo, la FGR también ha cuestionado el Protocolo de Estambul, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que sugiere que Aburto sufrió abusos durante su detención. Según la FGR, este documento presenta deficiencias y contradicciones que dificultan su validez como evidencia.

"Cada una de sus manifestaciones desafortunadamente no son claras, ni precisas, ni suficientes que permitan señalar de alguna manera a la persona o personas que participaron en los hechos, por lo que no se cuenta con información objetiva para acreditar que las lesiones que sí presentó Mario Aburto Martínez fueron ocasionadas por las personas servidoras públicas o particulares denunciadas", dijo la FGR al dictar el no ejercicio de la acción penal, por falta de elementos.