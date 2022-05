5 funciones únicas de jugar loterías en línea

Los negocios dejaron de ser los mismos luego de la llegada de la pandemia de Coronavirus, muchísimos tuvieron que cerrar sus puertas, en una gran cantidad de casos perdieron dinero, mientras que otros estaban mejor preparados. Los peores casos fueron aquellos negocios que no pudieron adaptarse a los cierres, como las agencias de lotería, así como aquellos no esenciales de venta directa al público.

En semejante situación, muchos negocios buscaron la forma de adaptarse para no desaparecer, lo que implicó caer de lleno en la pileta del e-commerce. Esto implicó grandes modificaciones, no sólo puertas adentro de las empresas, sino también para los consumidores, que en el caso de las loterías, por ejemplo, pasaron de tener que comprar su boleto diariamente en su puesto o agencia de preferencia, a tener que hacerlo online.

Pero esa transición no fue para nada traumática, las estadísticas de uso de las plataformas web de apuestas como Lotoland.mx demuestran que no sólo no cayeron luego del pico de la pandemia, sino que están en pleno crecimiento. Es que este tipo de formatos de juego entraron en el consciente colectivo principalmente por la necesidad de las personas de tener una forma más cómoda de relacionarse con sus costumbres, entretenimiento y hasta una forma de volverse millonario de la noche a la mañana.

Así, estas plataformas web comenzaron a tomar gran parte de clientela que se fue esfumando de las manos de las agencias de lotería tradicionales, pasando a ser parte de los apostadores online. Un fenómeno que antes iba en el otro sentido y que ahora comenzó a mutar rápidamente para ser lo contrario, la mayoría de las personas optan por apostar mediante alguna de estas plataformas.

Es que además de la imposición inicial, muchos comenzaron a descubrir la comodidad que tienen las plataformas como Lotoland.mx, que permite no sólo comprar un boleto de las mejores loterías del mundo, sino que también cuenta con un enorme cúmulo de ventajas que desglosaremos:

Pagos en pesos mexicanos: una de las grandes ventajas de apostar mediante Lotoland.mx es que se puede pagar los boletos de loterías internacionales como PowerBall y MegaMillions con una cuenta bancaria en pesos.

(María Valiente)