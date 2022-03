Colectivos feministas recomiendan qué llevar a la marcha del 8M

Si asistirás a la marcha del 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer, estas recomendaciones sobre que llevar y que medidas tomar te podrán ser de utilidad.

En distintas entidades la marcha comenzará a las 16:00 horas, mientras que en otras ciudades debido al cambio de horario el evento iniciará a las 17:00 horas. Aunque se espera que la organización de los diversos contingentes inicie se realice con anticipación.

Antes de la marcha

-No asistas sola a la marcha.

Durante la marcha

Los colectivos recomendaron a las participantes que si ven alguna detención de inmediato graben la escena desde un punto seguro y si es posible "pidan el nombre de la compañera" para poder ayudarla. De igual manera pidieron no llevar acompañantes hombres, "por respeto a todas".

-No te separes de tu contingente o colectiva.

-Los colectivos hicieron un llamado para "documentar cualquier abuso de autoridad", publicando todo en redes sociales con el "hashtag" "8M" y escribir la ciudad en dónde hubo algún altercado.

-No agredas verbalmente ni físicamente para evitar que los ánimos negativos crezcan.

-Si estas en contacto con gas lacrimógeno: cubre tu rostro, no lo frotes. Moja una tela con leche o vinagre y colócola sobre la piel afectada. No uses agua.

-En caso de encapsulamiento contacta a tu persona de confianza y mantén la calma. Intenta dialogar con las autoridades.

-Lleva a la mano tu tipo de sangre y alergias.

-Anota algún número para emergencias en tu brazo con plumón indeleble.