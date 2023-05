'A la Corte ya la perdimos'; AMLO tras revés a su 'decretazo'

"A la Corte ya la perdimos", fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, luego que ayer echara abajo su decreto de 2021 que buscaba agilizar obras las insignia de la 4T con permisos exprés y opacidad de información.

Cabe recordar que ayer, por seis votos contra cinco, el máximo tribunal echó abajo el decretazo del mandatario.

El voto decisivo lo dio la Ministra Margarita Ríos Farjat, quien apoyó el rechazo al acuerdo presidencial publicado en noviembre de 2021, que obligaba a las dependencias federales a expedir en "fast track", en un máximo de cinco días, permisos de hasta 12 meses para obras prioritarias del gobierno morenista, como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas.

La decisión no afecta permisos ya aprobados pues no tiene carácter retroactivo.

El Ministro Juan Luis Gonz·lez Alcántara fue quien presentó el proyecto para invalidar el acuerdo presidencial que fue revisado en la Corte a petición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Debido a que el decreto invalidado clasificaba las obras prioritarias como de seguridad nacional, el INAI estaba impedido para exigir que la información fuera desclasificada y dada a conocer públicamente.

Esta mañana, desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que sabía con antelación que la Corte iba a echar para atrás su decreto de 2021 y se lanzó contra los abogados que han tratado de frenar las obras prioritarias de su gobierno mediante amparos.

"Entonces, ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos (los de la Corte) en la construcción de estas obras estratégicas y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Esto que hablábamos de cómo existe una asociación de abogados con esta características, que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo desde la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.