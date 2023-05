A puerta cerrada votan por extensión de mandato de Alito Moreno

El Consejo Político Nacional del PRI realizó una votación a puerta cerrada del mandato del presidente nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno.

Por petición del Consejo no fue permitido el acceso a cualquier persona que no fuera integrante de partido, durante esta sesión extraordinaria que comenzó alrededor de las 6pm, participaron consejeras nacionales que se expresaron en contra de la extensión del mandato de "Alito", destacando las declaraciones de las ex dirigentes Claudia Ruiz Massieu y Dulce María Sauri.

La primera mencionó que estaba en contra de la prórroga y lo expresará abiertamente, pese a que eso afecte sus aspiraciones presidenciales, mientras que la segunda también estaba en oposición de una expansión del mandato del actual líder ya que esto solo respondería a los intereses de un solo sector.

Es importante mencionar que tanto Sauri como Ruiz Massieu fueron abucheadas por los presentes en el salón Plutarco Elías Calles de la sede nacional del PRI. Por último se indica que ya finalizaron las votaciones de los 108 consejeros que participaron vía zoom, seis de ellos votaron en contra.

Con información de Reforma