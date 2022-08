Filtran detención de Abigail Hay, joven hallada muerta en celda de Oaxaca

En redes sociales circula un video de la detención de Abigail Hay Urrutia, quien fue hallada muerta horas después el pasado viernes.

En el video se observa a Abigail resistiéndose a la detención. "Soy la mamá de tu hijo", dice al momento en que se aferra a quien al parecer es su pareja, mientras que una oficial trata de separarla y detenerla. Finalmente logran subir a Abigail a la parte trasera de la patrulla municipal.

El reporte policíaco señala que la mujer supuestamente agredió a su pareja en un automóvil y en el camino se toparon con una patrulla de la policía municipal que los condujo hasta la comandancia. En ese lugar la detuvieron, para luego ser trasladada a una verificación médica.

Posteriormente, Abigail H., fue turnada al juez cívico que le ofreció tres opciones para pagar la falta cometida: pago de una multa, servicio comunitario o 24 horas en la cárcel. Según el juez, la mujer aceptó la cárcel.

Aún cuando las investigaciones aún se realizan de parte de agentes del Ministerio Público, se tiene el reporte del juzgado municipal en donde se especifica que la mujer supuestamente se quitó la vida en el interior de los separos, sin que los guardias se dieran cuenta.

Cuando se percataron, los elementos solicitaron la intervención de los servicios de emergencia que le aplicaron los primeros auxilios pero la mujer ya estaba muerta.

Tras el reporte de las autoridades, José Luis Hay, padre de Abigail, exigió justicia y puso en duda que su hija se haya suicidado en el interior del inmueble público.

"Yo, José Luis Hay Hay, padre de Abigail Hay Urrutia, sólo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta. A mí me hicieron creer que se ahorcó con su calzones, pero no lo creí".