Abogados presentan denuncia contra Santiago Nieto por lavado de dinero

Santiago Nieto Castillo creó en 2019, cuando aún era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa, de acuerdo con una denuncia que ya fue presentada y ratificada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con un expediente que ayer dio a conocer el despacho Coello Trejo y Asociados, Nieto conformó esa red de empresas en sociedad con su ahora cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, quien en una grabación difundida confirma que Nieto es parte de esa red.

"Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago (Nieto), que era el zar para el lavado de dinero en México, es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que arregla en México" , dice la voz que es atribuida a Humphrey.

Según la denuncia que fue expuesta por los abogados Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth, la red de empresas realiza operaciones entre sí, con pérdidas fiscales y con transacciones internacionales en al menos ocho países.

Conforme el expediente, la firma original fue constituida en Estados Unidos como Entra Consulting L.LC.

"Esta entidad se dedica fundamentalmente a estructurar empresas y transacciones en el sector energético. Supuestamente cuenta con oficinas en las ciudades de Houston, México, Caracas, Maturín y alianzas locales en Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil. Una empresa aparentemente con presencia global" , expone.

Luego se identificó una empresa con una denominación muy similar a la detectada en Estados Unidos: Entra Consulting México S. de R.L. de C.V., que el 31 de julio de 2019 designó a Sergio Humphrey Jordan como representante legal, justamente cuando Nieto Castillo fungía como titular de la UIF en la Secretaría de Hacienda.

"Entra Consulting México no reporta activos fijos, maquinaria o equipo” . "Tampoco ingresos o deducciones que hagan verosímil esa razón económica o de negocios, en la inteligencia de que las empresas que participan en la industria energética suelen ser intensivas en capital, tecnología, mano de obra, bienes muebles de características industriales" , precisa la denuncia.

Esas características corresponden a empresas de papel o fantasmas.

Sin embargo, sí realiza facturación y transacciones con una serie de 17 empresas de nombre muy similar que comparten una misma dirección en Montes Urales 2530, en la Colonia Lomas de Chapultepec, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, de acuerdo con la denuncia.

También tienen registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el mismo correo electrónico: [email protected] el, causaron alta en el mismo periodo de tiempo: julio de 2019; tienen objeto social similar: servicios de administración en negocios, alquileres de transporte, dirección de corporativos y empresas, y sus denominaciones son derivaciones alfanúmericas de unas y otras; por ejemplo, RS OSV México 3 tiene como socia a RS OSV México SUB 3.

Las 17 empresas, dice la denuncia, no reportan utilidades, reportan pérdidas, adquieren importantes cantidades en divisas y hacen sistemáticamente operaciones con entidades extranjeras, con lo que, los denunciantes presumen que:

- Se trata de una sofisticada estructura corporativa y/o fiscal creada con el propósito de evadir el pago de impuestos en México.

- Manejos irregulares.

Una red de empresas atribuida a Santiago Nieto, ex titular de la UIF, opera con mecanismos que presumen irregularidades como:

- No reportan utilidades y advierten pérdidas.

- Adquieren importantes cantidades en divisas y hacen sistemáticamente operaciones con entidades extranjeras.

- Sería una sofisticada estructura corporativa y/o fiscal creada con el propósito de evadir el pago de impuestos.

- Buscan realizar o facilitar operaciones con recursos de procedencia ilícita en todas sus modalidades.

- Representaría la posible comisión de diversos delitos de forma conjunta y de común acuerdo entre Santiago Nieto y Sergio Humphrey.

- El entramado habría sido establecido bajo la influencia de un alto y sensible cargo de la institucionalidad hacendaria federal.

- Se podrían acusar delitos de tráfico de influencia, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa.

