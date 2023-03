Abrirán audiencia para ‘El Menchito’; se declarará culpable en EU

El hijo del máximo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ‘El Menchito’; se declarará culpable en una audiencia el próximo 12 de abril por el delito de narcotráfico y otro cargo criminal en un tribunal federal de Washington.

Identificado como Rubén Oseguera González, alias "El Menchito", se declarará culpable el próximo mes, de acuerdo con notificaciones judiciales, sin embargo, se desconoce si su culpabilidad es parte de una estrategia jurídica o busca colaborar con el gobierno de los Estados Unidos (EU), para reducir con su condena.

"El Menchito" fue detenido en enero del 2014, en Zapopan, Jalisco; pero fue liberado en diciembre del mismo año, cuando un juez federal ordenó su libertad por faltas de pruebas presentadas.

Al momento de su captura, el hijo de “El Mencho” llevaba consigo 25 millones de pesos y armas de fuego.

Cabe señalar que ‘El Menchito’ fue recapturado durante el 2015 cuando fue acusado por la Procuraduría General de la República, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Finalmente, el registro más ‘actual’, indica que fue entregado a principios de 2020 a la justicia estadounidense.

Just in: The drug lord known as El Menchito -- the son of El Mencho, leader of the Jalisco New Generation Cartel and one of Mexico's most powerful traffickers -- has been calendared for a guilty plea in federal court in Washington on April 12. pic.twitter.com/fmoMUA4Vto