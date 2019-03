Abuelita agarra a puñetazos a sujeto que se le insinuó

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer una mujer de 57 años se hizo viral luego de que fuera captada dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México golpeando a un hombre que presuntamente le mostró sus genitales.

De acuerdo con información del portal Sin Embargo, la mujer estaba viajando en un vagón de la línea 3 del Metro cuando en un determinado momento se enfrentó con este acosador y lo agarró a puñetazo limpio.

En el video difundido en redes sociales se aprecia el momento en el que la enfurecida mujer le grita y recrimina sus reprobables actitudes al sujeto.

La grabación capta al presunto acosador sentado en el suelo y se observa que en todo momento negó las acusaciones mientras que la mayoría de los pasajeros veía el espectáculo.

“Yo no necesito… para darte en toda tu madre. Tú crees que te tengo miedo, pero no es así, no necesito que venga a defenderme mi marido, porque yo puedo hacerlo” [sic].

En tanto, SPD Noticias detalló que cuando el convoy arribó a la estación Hidalgo, varios elementos de la policía llegaron al lugar para frenar la furia de la mujer y poner al hombre contra la pared y esposarlo.

La mujer explicó a los uniformados que este hombre le mostró sus genitales en varias ocasiones aprovechando la multitud de la gente, situación por la que sacó su furia y lo enfrentó.

La Policía de la CDMX detalló que el acusado tiene 51 años y fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

Mira el video de la abuelita golpeando al suejto que la acosaba