Acapulco inauguró el autocinema más grande de México

Ciudad de México.- El autocinema más grande de México fue inaugurado el viernes 14 de agosto en Acapulco. El título lo ganó luego de que se trata del primer sitio fijo que recibirá hasta 300 autos por función.

Según detalla el gerente, Rolando Miravete, el lugar cuenta con una pantalla de 24 metros de ancho por 14 de altura y un proyector láser de cine inteligente de 36 mil lumens (medida del flujo luminoso), con tecnología 4K, lo que quiere decir que cuadruplica la definición de una pantalla HD.

Su estreno estaba previsto para julio del 2020, con la reapertura de otros servicios de la compañía como restaurantes y hoteles, pero no fue hasta el pasado viernes cuando turistas y locatarios pudieron acceder a un área del recinto, que antes fue el estacionamiento para la zona de expo, donde cabían hasta mil 800 carros.

"Para ser sincero, nos estábamos aguantando porque queríamos abrir con Mulán y teníamos un poquito las negociaciones con Disney, pero de último momento dijeron 'no, ya no vamos a hacer ese lanzamiento hasta septiembre', entonces dijimos 'ya no podemos esperar, tenemos todo listo' y decidimos arrancar", contó Rolando Miravete.

"Dr. Dolittle" fue la primera proyección que se hizo con un aforo de 130 coches que disfrutaron la película protagonizada por Robert Downey Jr. sintonizando desde su automóvil la frecuencia modulada de FM1 88.5.

Esta cinta es considerada como "película de catálogo", que son aquellas que ya no están en cartelera de cines comerciales, pero se proyectan en este tipo de recintos, como "Grase" (Vaselina) que se verá el domingo a las 20:30 horas. Además, también tendrán estrenos como "Scooby Doo" de este jueves 20 de agosto al sábado 22, en un horario de 20:30 horas.

"El tema de los autocinemas no es competir con los cines, que tienen una modalidad distinta, las películas que normalmente pasan en los autocinemas son películas de otro corte, más vintage y de vez en cuando tendremos alguna premiere, porque no todas se adecuan, entonces estamos seguros que el autocinema llegó para quedarse" afirmó el gerente.

Con este nuevo servicio, además, se crearon 50 empleos directos y 30 de forma indirecta en la localidad. El costo de un boleto de acceso es de 199 pesos con hasta cuatro personas por coche.

¡Conoce la cartelera que tenemos preparada para ti! 🎥

Ya puedes comprar tus boletos en https://t.co/SmpAZTIQZz

¡Te esperamos en Autocinema Acapulco Mundo Imperial!

Las operaciones serán de jueves a domingo con una función a las 20:30 horas cada día y función de medianoche los viernes y sábados. En cartelera este fin de semana están "Halloween 2018" y "Déjame salir", a las 23:45 horas. También hay servicio de alimentos que llegan directo al auto y el uso de cubrebocas es obligatorio.

Con este servicio de entretenimiento, la compañía espera acelerar la reactivación de su economía que desde abril fue suspendida. Dentro del complejo también se ofrecían conciertos que fueron pospuestos como el de Alejandro Fernández y Ricky Martín. En un futuro, no descartan la posibilidad de también proyectar conciertos y otros eventos desde su autocinema.

"Estamos abiertos, pero limitados, con cierta capacidad, recién acabamos de mover de 30 por ciento a un 40 por ciento de la capacidad del complejo, la gente está más o menos viajando, pero se terminan las vacaciones y hay que enfrentar una nueva realidad, aunque a nivel local la gente nos ha apoyado mucho", aseguró Miravete.