Acepta Alfredo Del Mazo tener una cuenta en Andorra

Montserrat Peñaloza

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Pese a que ayer lo negó, el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reconoció este viernes que tuvo una cuenta bancaria en Andorra en 2012.



En un comunicado, se deslindó del uso de la misma, pues, señaló, sólo quedó el registro bancario de la apertura. Sin embargó, ayer en su cuenta de Twitter "rechazo categóricamente tener alguna cuenta bancaria en Andorra".

Aseguró que actualmente esa cuenta ya no existe, pues sería parte de una sociedad que se conformaría para el negocio de estacionamientos en el que había sido invitado a participar Del Mazo.

De manera personal, el Gobierno del Edomex envió una carta a El País, en la que el priista señaló que fue un error abrir dicha cuenta

"Durante la última parte de mi Administración como Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México, decidí explorar opciones que me permitieran emprender en alguna actividad empresarial no relacionada con mi actividad pública", justificó al diario.



"En ese momento, exploré la posibilidad de participar en sociedad con una empresa que se dedica a la operación de estacionamientos públicos. Para llevarla a cabo, en su momento se decidió la apertura de la cuenta en el BPA. Reconozco que no fue la mejor decisión abrirla en este lugar".



De acuerdo con una investigación publicada este 18 de julio por el diario internacional El País, el Gobernador aperturó una cuenta de ahorros de 1.5 millones de euros el 18 de mayo de 2012 en la Banca Privada d'Andorra (BPA), mientras era Alcalde de Huixquilucan.



Según esta información, Del Mazo se apersonó como empresario.



La investigación de El País señala que un acta interna del banco menciona que el Gobernador poseía el 10 por ciento de las acciones de la compañía de aparcamientos Pumasa SA de CV., que obtuvo mediante cesión de participaciones adquiridas al accionista Daniel Madariaga.



Los planes del entonces Edil, de acuerdo con el diario, sería transferir hasta 4.5 millones de pesos a la cuenta en Andorra, de los cuales 2.5 procederían de Suiza, conocido también como un paraíso fiscal por las protecciones que ofrecen mediante el secreto bancario.



Pero en 2015, los 1.5 millones de euros depositados en la cuenta de Andorra fueron congelados por las autoridades del principado, con el fin de investigar los fondos y al Gobernador por un presunto delito de blanqueo de capitales.