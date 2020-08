Acepta AMLO revisar reparto de participaciones federales

Miguel Domínguez

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que una reforma en el reparto de participaciones federales a los estados requiere consensos, pues afirmó que a los gobernadores que les va bien no se quejan con la fórmula actual.

"Es posible hacer una reforma hacendaria y proponer un cambio en la Ley de Coordinación Fiscal, pero tiene que haber un consenso, un acuerdo, porque eso implica definir fórmulas de distribución del presupuesto", dijo.

Luego de que el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien encabeza la Alianza Federalista que promueve la reforma hacendaria, reiteró la necesidad de revisar la Recaudación Federal Participable, el presidente recordó que desde el sexenio de López Portillo se ha venido cambiando la Ley de Coordinación Fiscal y la última ocasión ocurrió en la Administración de Felipe Calderón.

"Primero, de lo que corresponde a la Federación y de lo que le corresponde a las entidades federativas es lo primero que se tiene que definir. En la ley está establecido un porcentaje para la Federación (80 por ciento) y para los estados y para los municipios (20 por ciento)", explicó.

"Lo segundo, es que si no hay cambio en esa fórmula, tendría que haber un cambio en la fórmula específica de cómo se hace la distribución de los recursos federales a los estados, y se toman en cuenta tres elementos: crecimiento económico, pobreza y cantidad de población por entidad”.

Subrayó que si se logra un consenso para una nueva fórmula, no habría problema.

"No es un asunto de resistencia del gobierno federal, no nos oponemos, pero sí debe haber un acuerdo, porque esto va a significar que se les quite a unos y se les dé a otros, así de sencillo", manifestó.

Derecho a disentir

Respecto al planteamiento de los 12 gobernadores de la Alianza Federalista de convocar a una Convención Nacional Hacendaria, el tabasqueño dijo que es un objetivo legítimo.

"Pero a los que les va bien con la fórmula anterior no dicen nada", indicó.

Su gobierno, dijo, respeta el derecho a disentir de los gobernadores y les ofrece diálogo para construir consensos.